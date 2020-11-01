В Правительстве обсудили планы работы ГУП «Почта Приднестровья» на следующий год. Они составлены с учетом рекомендаций Государственной управляющей компании и поручений, которые ранее давал премьер-министр Александр Мартынов. Он напомнил, что предприятию уделяется довольно большое внимание. Одна из причин – высокая социальная значимость почты для государства и населения, передает novostipmr.com.
«Второй момент касается финансовой составляющей. Вы знаете, что помимо тех денег, которые почта зарабатывает самостоятельно, наши налогоплательщики через госбюджет ежегодно выделяют около 20 млн руб. на содержание предприятия. Достаточно серьезная сумма для бюджета, поэтому при таком субсидировании важно понимать, насколько деятельность почты является оптимальной и насколько задействованы все внутренние резервы для оптимизации издержек и роста доходов», – пояснил премьер-министр.
Концепцию дальнейшего развития оператора почтовой связи презентовал генеральный директор предприятия Александр Настасюк. Она разделена на два блока.
Планируется реорганизация учреждения и сокращение сотрудников, не задействованных в основном функционале, – это административный аппарат. Теперь он будет не во всех отделениях, а только в головном офисе. Сами филиалы заменяются на производственно-эксплуатационные участки. Как особо подчеркнул руководитель республиканской почты, специалисты по оказанию почтовых и дополнительных услуг не подвергнутся оптимизации.
«Весь производственный блок, который сегодня действует, остается без изменения, сохраняется на местах численность работников отделений связи и групп обработки почты. Также не сокращаются системные администраторы и обслуживающий персонал – завхозы, энергетики, уборщики и другие. В связи с необходимостью выдачи наличных для выплаты пенсий остаются на местах начальники главных касс», – пояснил Александр Настасюк. Еще один важный пункт: экономию по фонду оплаты труда планируют распределить на рост зарплат ключевых работников и привлечение нужных кадров.
Последуют и иные структурные изменения: расширение видов деятельности, обеспечение экономической безопасности и мониторинг возможных проблемных зон.
Финансовый результат будет зависеть от снятия карантинных мер
Что касается коммерческой составляющей, то в нее закладывается как оптимистичный, так и пессимистичный сценарии. Какой возобладает, зависит от сохранения/снятия антиковидных ограничений на международный почтовый обмен, действующих по всему миру.
Если все пойдет по плану, то на ГУП «Почта Приднестровья» ожидают прирост доходов на 300-400 тысяч руб. и уменьшения расходов почти на 900 тыс. руб. Этому поспособствуют современные технологии: выдача наличных с пластиковых карт, внедрение сервиса по доставке документов, заказанных заявителем на Портале госуслуг, запуск онлайн-подписки на печатные издания.
Также в планах заключение соглашения с молдавским филиалом украинской фирмы «Новая почта», чтобы доставлять приднестровцам товары из самой Украины и из-за рубежа.
Инфраструктура и технические моменты
В этом блоке выделены переход на энергоэффективное освещение, капремонт помещений крупных сельских почтовых отделений, обновление автопарка.
Кроме того, Александр Мартынов нацелил экспертов ГУК провести аудит на ГУП «Почта Приднестровья» и до 1 мая будущего года изложить его итоги.
«Цель у нас – улучшение качества услуг для населения и экономических агентов и одновременно формирование источника для развития предприятия и сокращения субсидий из бюджета», – обозначил председатель Правительства. novostipmr.com