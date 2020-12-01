Уже который год маленький новогодний грузовик с водителем в одежде Санты повышает настроение жителям Одессы и пригорода.
Сияющий гирляндами и под веселые звуки рождественских мелодий старенький ГАЗ-51 со сказочными персонажами в кабине можно встретить в поселке «Зеленый мыс» и его окрестностях, пишет dumskaya.net Этой зимой владельцы автомобиля сделали генеральный ремонт, и теперь грузовичок сверкает новенькой краской и цветными огнями.
Как рассказали в «Зеленом мысе», ежегодно две последние предновогодние недели Санта дарит детям подарки и забирает письма с пожеланиями.
«Жители Суворовского района настолько привыкли к этой сказочной традиции, что ждут праздничное шоу. На страницах соцсетей мы размещаем график движения машины», — отмечают в «Зеленом мысе».
Так, согласно графику, машину Санты можно встретить с 17 часов на двух входах в «Зеленый мыс», возле ТЦ «Семья», ТЦ «Атриум» и других локациях.