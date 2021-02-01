Dnestr.TV

 
0

Укрзализныця вернет пятидневную рабочую неделю для всех сотрудников

Укрзализныця вернет пятидневную рабочую неделю для всех сотрудников

С 1 июля 2020 года Укрзализныця перевела своих сотрудников на режим четырехдневной рабочей недели, в связи с продлением карантина

В АО Укрзализныця заявляют, что уже в мае - июне 2021 года всех сотрудников компании переведут с четырехдневной на пятидневную рабочую неделю. Об этом в воскресенье, 21 февраля, Интерфаксу сообщил и.о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике Иван Синяков, передает korrespondent.net.

"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме" - отметил он

Он добавил, что на данный момент в режиме четырехдневки осталось 13% сотрудников, это приблизительно 30 тыс сотрудников. Однако они не участвуют в процессе перевозки.

Ранее в Укрзализныце заявили, что готовы пересмотреть размеры тарифных ставок должностных окладов своих работников в марте, но только в случае стабилизации финансово-экономической ситуации в компании.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна