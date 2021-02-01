С 1 июля 2020 года Укрзализныця перевела своих сотрудников на режим четырехдневной рабочей недели, в связи с продлением карантина
В АО Укрзализныця заявляют, что уже в мае - июне 2021 года всех сотрудников компании переведут с четырехдневной на пятидневную рабочую неделю. Об этом в воскресенье, 21 февраля, Интерфаксу сообщил и.о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике Иван Синяков, передает korrespondent.net.
"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме" - отметил он
Он добавил, что на данный момент в режиме четырехдневки осталось 13% сотрудников, это приблизительно 30 тыс сотрудников. Однако они не участвуют в процессе перевозки.
Ранее в Укрзализныце заявили, что готовы пересмотреть размеры тарифных ставок должностных окладов своих работников в марте, но только в случае стабилизации финансово-экономической ситуации в компании. korrespondent.net