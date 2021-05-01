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В Роттердаме стартовало Евровидение

В Роттердаме стартовало Евровидение

На открытии отсутствовали, в частности, делегации Польши и Исландии так как тесты на COVID-19 их участников ранее дали положительный результат

Международный конкурс "Евровидение" официально стартовал в воскресенье в Роттердаме. На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран - участниц нынешнего смотра. Событие транслировалось онлайн для поклонников конкурса и журналистов, которые не смогли прибыть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса.

"Через несколько минут прибудут делегации. К сожалению, не все страны смогут быть здесь, но будет большинство из них", - объявили ведущие церемонии.

Представительница Австралии Монтень, которая не смогла прибыть в Нидерланды из-за ограничений и будет принимать участие в конкурсе дистанционно, прислала видеообращение. На открытии отсутствовали также делегации Польши и Исландии - тесты на COVID-19 их участников накануне дали положительный результат. Также организаторы приняли решение отправить на самоизоляцию артистов из Румынии и Мальты, остановившихся в одном отеле с ними, передает ТАСС.

По традиционной для открытия мероприятия ковровой дорожке, которую в 2021 году окрасили в бирюзовый цвет, прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании. Российская участница Манижа, выступающая на конкурсе с песней Russian Woman ("Русская женщина"), появилась вместе с бэк-вокалистами. "Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене "Евровидения", - рассказала она журналистам.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 18 и 20 мая, финал назначен на 22 мая. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
tass.ru
  • Сегодня, 06:52
  • DTV
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