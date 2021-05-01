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Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на лето этого года Олимпийские игры, сообщают японские СМИ.
"Отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением", - цитирует заявление группы врачей interfax.ru

Они указали, что в настоящее время "ведут борьбу с четвертой волной" пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной. Ассоциация призывает организаторов игр в Токио провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) с тем, чтобы отменить Олимпиаду.

На прошлой неделе другая медицинская организация, объединяющая врачей, работающих в больницах Японии, объявила, что безопасное проведение Игр "невозможно".

Ранее в мае вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Тем временем японское правительство намерено в пятницу объявить чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19 еще в трех префектурах страны - Хоккайдо, Окаяме и Хиросиме - в период с 16 по 31 мая. Правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 658,6 тыс. человек, более 11,1 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 573 тыс. человек.

interfax.ru
  • Вчера, 21:59
  • DTV
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