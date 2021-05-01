Dnestr.TV

 
0

Иностранные болельщики смогут приехать на Евро-2020 в Россию без визы

Иностранные болельщики смогут приехать на Евро-2020 в Россию без визы

На территорию России гостей будут пускать на основании «паспорта болельщика» - документа, который они смогут оформить при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Иностранные футбольные болельщики смогут приехать в Россию на матчи чемпионата Европы без оформления обязательных виз. Об этом заявили в организационном комитете.

По словам его директора Алексея Сорокина, это не освобождает иностранных гостей от обязательств по соблюдению принятых на территории России ограничений, передает tvzvezda.ru

Кроме того, упрощенная процедура въезда в Россию распространится на лиц, принимающих участие в мероприятиях Евро. К ним относятся представители официальных делегаций, персонал, волонтеры и представители СМИ, а также участники матчей.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», - приводит РИА Новости слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина.

Отрицательный ПЦР-тест понадобится для оформления «паспорта болельщика» - документа, который заменит фанату визу, уточнили в оргкомитете.

Приехавшие на игры болельщики смогут оставаться на территории России до 12 июля. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей первенства: шесть игр групп В и Е, а также один четвертьфинал.

tvzvezda.ru
  • Сегодня, 07:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Живая память потомков

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Живая память потомков
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна