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ЗИНЕДИН ЗИДАН ОФИЦИАЛЬНО ПОКИНУЛ ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «РЕАЛА»

ЗИНЕДИН ЗИДАН ОФИЦИАЛЬНО ПОКИНУЛ ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «РЕАЛА»

Француз Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщается на сайте команды.

В сообщении пресс-службы говорится, что Зидан сам принял решение прекратить сотрудничество, притом что его контракт действовал до 2022 года. В команде поблагодарили тренера за профессионализм и преданность делу.

«Зинедин Зидан закончил свой нынешний этап в качестве тренера нашей команды. Мы уважаем его решение и выражаем искреннюю признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал Мадрид», – говорится в заявлении на официальном сайте мадридцев.

6 мая сообщалось, что Зидан устал от руководства «Реалом». По мнению игроков, 48-летний специалист устал от распорядка дня, которому он должен был следовать последний год из-за пандемии коронавируса.

- Французский тренер вернулся в «Реал» 11 марта 2019 года. Во второй заход Зидан выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

- В сезоне-2020/21 «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

- При Зидане «Реал» выиграл Лигу чемпионов три раза подряд – в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18.
  • Сегодня, 07:09
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