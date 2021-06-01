Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщается на странице суда в твиттере.
«УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать», — сказали в Союзе европейских футбольных ассоциаций, передает rtvi.com
О создании Суперлиги со стартовым бюджетом в €3,5 млрд 12 топ-клубов Европы объявили 19 апреля. Предполагалось, что к командам-инициаторам добавятся еще восемь.
Проект курирует президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Он описал его как способ сохранить футбол и клубы, которые испытывают финансовые проблемы из-за ограничений, введенных во время эпидемии коронавируса.
Европейская футбольная ассоциация УЕФА, которая сама проводит клубные турниры Лига чемпионов и Лига Европы, резко выступила против Суперлиги и пригрозила запретить игрокам клубов-участников выступать в соревнованиях под ее эгидой. Против Суперлиги также выступили национальные футбольные лиги Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Итальянские клубы «Интер» и «Милан», а также мадридский «Атлетико» объявили о выходе из Суперлиги вслед за шестью английскими командами — «Арсеналом», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Челси».
В конце мая УЕФА завел дисциплинарное производство в отношении испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса». Производство возбудили за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта Суперлиги. rtvi.com