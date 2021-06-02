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Объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы — 2020. Список был объявлен в эфире телеканала «Матч ТВ», сообщает gazeta.ru

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

В окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунев («Зенит»), защитники Илья Самошников («Рубин») и Роман Евгеньев («Динамо»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с командой Польши в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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