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УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования за самый красивый гол в завершившемся сезоне Лиги чемпионов.
Автором лучшего забитого мяча стал иранский нападающий Порту Мехди Тареми, который отметился роскошным ударом "ножницами" в гостевом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Челси (1:0).
В голосовании на официальном сайте УЕФА приняли участие более 1,3 миллиона болельщиков.
Напомним, победителем минувшего розыгрыша ЛЧ стал лондонский Челси. В финальном поединке подопечные Томаса Тухеля (1:0) обыграли Манчестер Сити.
- Вчера, 19:03
- DTV
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