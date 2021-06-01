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Ужас на Евро: Эриксен упал без сознания, ему делали массаж сердца. Что происходит сейчас
В первом тайме матча Дания – Финляндия произошло что-то страшное. Без столкновения, просто на ровном месте на поле упал Кристиан Эриксен.
Быстро позвали врачей, бысто оказалось, что все не очень хорошо.
Его не стали уносить на носилках, а начали оказывать экстренную помощь прямо на поле. Понадобился даже массаж сердца.
На лицах игроков виден настоящий ужас. Все футболисты датчан встали вокруг, чтобы заслонить детали. Спиной к спине. Ужас накрыл всех.
Врачи долго работали с Эриксеном на поле. Перед тем, как увезти его, принесли полотна, которыми все максимально заслонили.
Пригодился даже финский флаг, видимо взяли с трибуны.
На трибунах болельщики просто плакали.
Прямо там, матч же домашний, была и жена Кристиана – Сабина Квист Йенсен. Она вышла к полю в футболке мужа. К ней тут же подошли, чтобы хоть как-то успокоить, Симон Кьер и Каспер Шмейхель.
Игра прервалась, мы пока не знаем, когда она возобновится.
А еще страшнее – мы пока не знаем, что произошло и насколько это серьезно. Видно было, что Кристиан в кислородной маске.
По последней информации Эриксена сразу повезли в госпиталь, игра официально прервана без прогнозов о возобновлении.
Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
sports.ru
Фото: REUTERS
- Сегодня, 19:22
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