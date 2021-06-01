21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Дании. Автором первого гола стал Миккель Дамсгор. На 59-й Юссуф Поульсен воспользовался вопиющей ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан на табло. На 69-й минуте сборная России отыграла один гол и возродила интригу, гол забил Артём Дзюба, реализовавший пенальти. Но оптимистичный настрой продлился недолго: на 80-й и 82-й минутах Дания выстрелила дуплетом. Сначала гол забил Андреас Кристенсен, позже – Йоахим Мехле. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу датчан, передает championat.com.
Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе
21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром.
Австрийцы владели игровым преимуществом на протяжении всей встречи. Счёт в матче на 21-й минуте вполне закономерно открыла именно сборная Австрии. Автором гола стал Кристоф Баумгартнер, который замкнул подачу с углового. На 32-й минуте автор гола в составе австрийской команды был заменён. Футболисту стало плохо, но после беседы с медицинским штабом он попытался продолжить матч. Однако вновь почувствовав недомогание, игрок попросил замену. После ухода Баумгартнера с поля врачи стали прикладывать ему к шее лёд. Изменений на табло в матче больше не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу австрийцев.
Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступали национальные команды Нидерландов и Северной Македонии. По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).
Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге
В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт во втором тайме матча с Финляндией. Судья засчитал гол, однако VAR зафиксировал офсайд. На 74-й минуте матча голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол.
На 81-й минуте Лукаку всё-таки забил свой гол. Кевин Де Брёйне с левого фланга выполнил передачу к штрафной на Лукаку, который в борьбе с соперником с разворота нанёс отличный удар из центра штрафной в правый угол ворот.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогали ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.
В матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Северная Македония проиграла сборной Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0.
На 24-й минуте матча счёт открыл форвард нидерландской команды Мемфис Депай. На 51-й минуте Жоржиньо Вейналдум увеличил преимущество «оранье». Спустя семь минут Вейналдум оформил дубль.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес появился на поле на 66-й минуте встречи.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогали ему ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.
Нидерландцы набрали девять очков и заняли первое место в группе C. Северная Македония (0) — на последнем месте, команда покидает турнир.