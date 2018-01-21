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Александра Кирьякова выступила на чемпионате Европы по настольному теннису

Александра Кирьякова выступила на чемпионате Европы по настольному теннису

С 22 по 27 июня 2021 года в Варшаве проходил чемпионат Европы по настольному теннису. Впервые на столь высоком международном уровне выступила воспитанница Республиканской СДЮШОР настольного тенниса мастер спорта Александра Кирьякова из города Дубоссары.

В чемпионате приняли участие 219 спортсменов из тридцати семи европейских стран, из них 114 мужчин и 105 женщин. Соревнования проводились только в личном зачете, в пяти видах программы: личное первенство у мужчин и женщин, парные соревнования у мужчин и женщин, а также микст. При этом пару могли составлять спортсмены из разных стран, sport.gospmr.orgна сайте Гослужбы по спорту Приднестровья.

Чемпионат Европы, прошедший в столице Польши, можно поистине назвать историческим. Во-первых, в нём приняли участие сильнейшие спортсмены своих стран. Если до пандемийного периода, от каждой страны допускалось по 5 спортсменов, то к этим соревнованиям были допущены исключительно сильнейшие спортсмены своих стран, а также лидеры мирового и европейского рейтинга. К примеру, Молдавии была выделена всего одна женская путёвка, которую, по критерию отбора, и завоевала Александра Кирьякова.

Во-вторых, это - первые официальные соревнования европейской федерации настольного тенниса за последние два года. Конечно, непривычно было спортсменам находиться на предсоревновательном пятидневном карантине, со строгими ограничениями, но таковы реалии сегодняшней жизни.

Согласно жеребьёвке, в одну подгруппу с Александрой Кирьяковой попали лидеры таких теннисных держав, как Катаржина Гробовска (Польша), Бернадет Балинт (Венгрия), и Шарлота Бартслей (Англия). Если в играх с первыми двумя, шансов было мало победить, то в игре с англичанкой и выходом шансы были равные. Приднестровская спортсменка уступила эту встречу со счётом 2:3, а в решающей пятой партии, проиграла с самым обидным счётом, как говорят теннисисты - уступила на балансе - 10:12.

В итоге Александра Кирьякова не попала в следующий этап соревнований, но в целом, её игра на прошедшем Чемпионате Европы произвела приятное впечатление. И это то выступление, за которое нельзя упрекнуть спортсменку ни в чём: она проявила максимум старания и стремления показать максимально высокий результат. Но, пока еще не хватает опыта состязаний на столь высоком уровне.

Но впереди – новые ответственные соревнования. Во второй половине июля Александра отправляется в Хорватию, где в городе Вараждине пройдет юношеский чемпионат Европы по настольному теннису.
sport.gospmr.org
  • Вчера, 21:36
  • DTV
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