На Евро-2020 установлен рекорд по числу голов в финальных турнирах чемпионатов Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Мяч, забитый хорватским полузащитником Миславом Оршичем в ворота сборной Испании в матче 1/8 финала, стал 109-м на этом турнире. В результате был превзойден результат чемпионата Европы-2016, на котором было забито 108 мячей. В общей сложности на Евро-2020 118 голов. При этом на турнире пройдет еще девять матчей, а значит рекорд будет улучшен, сообщаетsport24.ru
Это вторая финальная стадия с участием 24 команд, но по средней результативности нынешний турнир занимает первое место, если брать в расчет чемпионаты Европы после появления групповой стадии (с 1980 года). Чтобы Евро-2020 (118 голов, 42 матча; 2,81 гола за матч) остался на момент завершения выше Евро-2000 (85 голов, 31 матч; 2,74 за матч) по средней результативности, на нем должно быть забито не менее 140 голов.