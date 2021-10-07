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Талибы продадут имущество сбежавших чиновников, чтобы погасить долги Афганистана

Талибы продадут имущество сбежавших чиновников, чтобы погасить долги Афганистана

Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. Об этом заявил назначенный радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) и. о. исполнительного директора компании Сафиулла Ахмадзай.

«После того как процедура будет завершена и одобрена временным правительством, компания начнет продажу имущества должников и чиновников, которые покинули Афганистан», — приводит его слова местный телеканал TOLO News.

Между тем, как подчеркнул бывший директор DABS Аманулла Галиб, предлагаемая мера может решить существующую проблему лишь в краткосрочной перспективе, передает eadaily.com.

«Будет собрана сумма денег в лучшем случае на частичное погашение задолженности за электроэнергию. Но в конечном итоге это не решит стоящие перед корпорацией вопросы», — указал он.

Ранее в DABS проинформировали, что долг Афганистана перед Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Ираном за электроэнергию достиг уже порядка $ 62 млн. Вместе с тем в корпорации отметили, что после падения прежнего правительства сбор доходов в области электроэнергии упал на 70%. В связи с этим компания обратилась к Миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности.

5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов заявили, что обе страны продолжат оказывать помощь Афганистану, включая поставки электроэнергии. В этот же день пресс-секретарь государственной энергетической компании Таджикистана «Барки Точик» Нозир Ёдгори подчеркнул, что Душанбе не прекратит подачу электроэнергии в Афганистан в зимний период, несмотря на задолженность афганской стороны.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
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