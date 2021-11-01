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Реал в матче с Шахтером забил свой 1000-й гол в Лиге чемпионов

Реал в матче с Шахтером забил свой 1000-й гол в Лиге чемпионов

Мадридский Реал стал первым клубом в истории, забившим 1000 голов в Лиге чемпионов. Мяч в ворота Шахтера стал особенным и вошел в историю мадридской команды.

Случилось это знаменательное событие в игре с донецким Шахтером. Именно первый мяч в ворота "горняков" стал юбилейным для мадридцев.
Юбилейным для Бланкос стал гол Карима Бензема, который поразил ворота Горняков на 14-й минуте и открыл счет в матче. Ассистировал французу Винисиус.

Реал в матче с Шахтером забил свой 1000-й гол в Лиге чемпионов

Реал в матче с Шахтером забил свой 1000-й гол в Лиге чемпионов

Реал стал не только первым кому покорилась цифра в 1000 голов, мадридцы еще и намного опережают конкурентов по этому показателю. На данный момент Бавария остановилась на 768 голах, а Барселона забила 655. Далее идут Манчестер Юнайтед - 529, Ювентус - 468 и Ливерпуль - 434, пишет korrespondent.net

Первый мяч мадридцев, в главном клубном футбольном турнире Европы, в 1955-м забил легендарный Мигель Муньос в матче со швейцарским клубом Серветт.

За 66 лет выступления команды в турнире в ее составе отличились 153 игрока. А наибольший вклад в фантастический показатель "королевского" клуба внес Криштиану Роналду. Португалец забил 105 голов из 1001 на данный момент, то есть больше 10%.

В четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов Реал победил Шахтер со счетом 2:1.
Реал является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Мадридский клуб побеждал в главном еврокубковом турнире 13 раз в своей истории.

Команда Карло Анчелотти заняла первое место турнирной таблицы группы «D»
  • Сегодня, 11:13
  • DTV
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