Звезду тенниса, первую ракетку мира Новака Джоковича разместили в мельбурнском отеле, где проживают беженцы. Это произошло после аннулирования австралийской визы у спортсмена.
Сейчас возле гостиницы собрались поклонники сербского теннисиста. Они требуют выпустить его. Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что во второй раз общался по телефону с теннисистом. Он потребовал выпустить первую ракетку мира из отеля для беженцев, пишет mk.ru.
По словам Вучича, Новак мог бы жить в доме, который снял в Австралии. По его словам, идет "политическая погоня во главе с премьер-министром Австралии". Эта страна, как он отметил, разрешила въезд всем теннисистам, кроме Джоковича.
В ночь на 6 января сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович не сможет выступить в турнире Australian Open, так как не прошел паспортный контроль в аэропорту Мельбурна. На визу Джоковича и его команды обратили внимание пограничники. Документы, предъявленные делегацией не предусматривают въезд в страну с медотводом от вакцинации против COVID-19. Документы были получены от правительства австралийского штата Виктория. Впрочем, власти штата открестились от медотвода, который был дан теннисисту.
Теперь, если спортсмен проиграет апелляцию, то он будет выдворен из страны, куда прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии. В отеле, в котором разместили спортсмена, на данный момент содержатся не менее 46 беженцев. При этом на фасаде здания есть граффити. Они гласят, что находящиеся в отеле люди содержатся в нечеловеческих условиях. mk.ru