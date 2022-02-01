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Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

Эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в среду в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР.

Эстафета началась в 09:16 по местному времени (04:16 мск). "Объявляю старт эстафеты огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине", - заявил на церемонии первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, передает ТАСС.

Из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены. Для предотвращения рисков распространения коронавируса эстафета пройдет без зрителей. Кроме того, ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов. Эстафета будет включать в себя 12 ключевых этапов в трех кластерах проведения олимпийских соревнований: в Пекине и в городе Чжанцзякоу выделено по пять зон для передачи олимпийского огня, еще две расположены в столичном районе Яньцин.

Одиннадцать этапов эстафеты находятся за пределами "системы замкнутого цикла" - олимпийского "пузыря", внутри которого проживают все иностранные делегации, в нем расположены спортивные объекты и олимпийские деревни. Последний, 12 этап эстафеты пройдет уже внутри пузыря: 4 февраля факел вернется в Пекин и прибудет в Олимпийский парк, на территории которого расположен национальный стадион "Птичье гнездо", где пройдет церемония открытия Игр.

В первый день эстафеты - 2 февраля - факел побывает в Олимпийском парке Пекина, в той его части, которая находится за пределами "пузыря". После обеда огонь прибудет в парк зимних Олимпийских игр на западе города.

В общей сложности в эстафете примут участие около 1 200 факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет. Кроме того, в ней будут участвовать представители около 20 стран и регионов мира. Впервые в истории для передачи факела будут задействованы не только люди, но и машины: роботы-амфибии переправят огонь под водой в реке Юндин, а на участке в промышленном парке Шоуган (часть парка зимних Олимпийских игр) будут задействованы беспилотные транспортные средства.
tass.ru
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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