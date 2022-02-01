В свежем виде большинство людей лимоны ест нечасто, но полученные из этих фруктов ингредиенты встречаются в обиходе гораздо чаще, чем кажется. Та же лимонная кислота, например — это очень распространённая пищевая добавка. Причём из лимонов не только изготавливают съедобные продукты питания, но и используют их в других отраслях промышленности.
Интересные факты о лимонах
В прошлом веке лимонный сок использовался при изготовлении красок для тканей. Для этого его выпаривали, чтобы получить жидкость практически чёрного цвета, очень густую.
В Европе лимоны, завезённые туда из Индии после восточных походов Александра Македонского, поначалу назывались индийскими яблоками.
Если выжать из лимона немного сока в пересоленный суп, чрезмерная солёность перестанет ощущаться.
В Индии лимоны маринуют примерно так же, как в России маринуют огурцы и помидоры.
В Испании лимоны являются одним из символов неразделённой любви.
Лимоны представляют собой мощное средство против цинги, болезни, века назад буквально косившей моряков. А первым человеком, который догадался о полезных свойствах этого фрукта, был английский мореплаватель и первооткрыватель Джеймс Кук.
Во многих странах лимонные деревья выращиваются в декоративных целях.
Лимонный сок способен очистить руки и губы от черничного сока, поэтому в хороших ресторанах чернику всегда подают с лимонами.
Лимонное эфирное масло стоит очень дорого, потому что для производства 1 кг этого продукта требуется около 3000 этих фруктов.
По содержанию сахара лимоны лишь вдвое уступают клубнике.
Эти фрукты способны быстро укрепить слабые ногти. Для этого кончики пальцев погружают в половинки свежего лимона, принимая подобные «лимонные ванны» на протяжении недели ежедневно.
Лимонный сок убивает бактерии, поэтому с древних времён люди добавляли его сок в воду, чтобы снизить риск отравиться чем-нибудь.
В свежих лимонах содержится много витаминов А, В, Р и С.
Вода с добавлением лимонного сока помогает выводить из организма токсины.
Свежий лимон можно хранить в холодильнике до месяца, а то и более.
Средневековые врачи полагали, что лимоны способны бороться с чумой. Также лимонному соку приписывались и другие полезные свойства, например, утверждалось, что он является противоядием от змеиных укусов.
В среднем один лимон содержит в себе суточную норму витамина С для среднестатистического взрослого человека.
Смешав лимонный сок с солью, можно легко очистить металлические предметы от ржавчины.
Если секунд примерно 15 погреть жёсткий и недозрелый лимон в микроволновке, он станет мягким и сочным.
Лимонад получил своё название благодаря тому, что его начали готовить именно из этих фруктов.
Если лимон созрел, на сахар будет приходиться до 3-3,5% его массы.
Лимонная корка отличается высокой плотностью. В среднем на неё приходится 35-40% от общей массы фрукта.
Больше всего в мире лимонов выращивается в Индии и Мексике. Две этих страны в общей сложности обеспечивают около трети мирового урожая лимонов. Лимонные деревья могут вырастать до 5-7 метров и жить до 30-40 лет.
В среднем одно лимонное дерево даёт около 300 плодов за сезон. Хотя бывают и деревья-рекордсмены, на которых вырастало по 2000-2500 лимонов.
Суммарный ежегодный урожай лимонов во всём мире достигает 24 млн тонн.
Предлагаем ознакомится с 10 интересными свойствами лимонного сока, о которых, возможно, вы не знали!
ДАЕТ БОДРОСТЬ И ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ Лимонный сок прекрасно заряжает организм энергией! Съешьте салат, заправленный лимонным соком или выпейте утром стакан воды с лимоном и ощутите этот эффект сами! В этом фрукте высокая концентрация витаминов и полезных веществ, которые, в том числе, отвечают за энергичность.
УЛУЧШАЕТ МЕТАБОЛИЗМ Хотите улучшить перистальтику кишечника? Регулярно употребляйте лимонный сок! Он выведет из организма лишние токсины, будет стимулировать работу печени и выработку желчи, которая облегчает пищеварение.
МЯГКО ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ В лимонах содержится пектин, который позволяет выводить из организма шлаки, токсины, лишнюю жидкость. Вода с добавлением сока лимона станет лучшим детокс-напитком во время диеты и чистки!
ПРИДАЕТ КОЖЕ СИЯНИЕ Чтобы эффект от масок и косметических процедур был лучше, регулярно употребляйте в пищу сок лимона. Множество витаминов минералов в этом фрукте очень полезны для кожи, она будет просто таки сиять изнутри, благодаря лимонному фрешу. Попробуйте!
ОМОЛАЖИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРОСТУД Благодаря большой концентрации в лимонах витамина С, сок не только влияет на красоту и сияние кожи, но и дает видимый акти-возрастной эффект. Витамин С не дает организму ощущать окислительный стресс и помогает ему бороться с вирусами и инфекциями. Лимонный сок не только заставляет кожу сиять, но и омолаживает ее изнутри. «Виновник» желанного anti-age эффекта — витамин С, который в больших количествах содержится в лимонах. Он защищает организм от окислительного стресса, тем самым замедляя процессы старения. Вода с соком лимона по утрам — лучший эликсир молодости.
УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ Как уже было упомянуто выше, витамин С в лимонах позволяет ему противостоять простудным заболеваниям. Поэтому в осенний период обязательно ешьте лимоны и пейте лимонный сок для профилактики ОРЗ и ОРВИ.
ДАЕТ СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ Чтобы дыхание было свежим, достаточно прополоскать рот водой с добавлением лимонного сока или протереть зубы долькой лимона (если эмаль не чувствительная). Сок прекрасно избавит вас от бактерий в ротовой полости, которые и провоцируют неприятный запах.
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ Пектин в лимонах, попадая в организм, увеличивается в размерах и заполняет собой желудок. Таким образом чувство насыщения приходит быстрее, и вы не переедаете, так как для десерта или добавки уже просто нет места.
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ Стрессы, низкое качество пищевых продуктов, нерегулярное питание и сниженный иммунитет провоцируют нарушения кислотно-щелочного баланса в организме. Лимонный сок позволяет этот баланс держать в норме, тем самым защищая вас от недугов, так как в здоровой кислотно-щелочной среде бактерии не развиваются.
ПРОТИВОСТОИТ РАКУ Ряд исследований показали, что в цедре лимоне есть эфирные масла и антиоксиданты, которые защищают организм от злокачественных новообразований. Цедру можно натереть на мелкой терке и добавлять в чай, салаты, десерты и даже первые блюда в качестве приправы.