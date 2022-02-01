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Интересные факты о лимонах и лимонном соке

Интересные факты о лимонах и лимонном соке

В свежем виде большинство людей лимоны ест нечасто, но полученные из этих фруктов ингредиенты встречаются в обиходе гораздо чаще, чем кажется. Та же лимонная кислота, например — это очень распространённая пищевая добавка. Причём из лимонов не только изготавливают съедобные продукты питания, но и используют их в других отраслях промышленности.

Интересные факты о лимонах

В прошлом веке лимонный сок использовался при изготовлении красок для тканей. Для этого его выпаривали, чтобы получить жидкость практически чёрного цвета, очень густую.

В Европе лимоны, завезённые туда из Индии после восточных походов Александра Македонского, поначалу назывались индийскими яблоками.

Если выжать из лимона немного сока в пересоленный суп, чрезмерная солёность перестанет ощущаться.

В Индии лимоны маринуют примерно так же, как в России маринуют огурцы и помидоры.

В Испании лимоны являются одним из символов неразделённой любви.

Лимоны представляют собой мощное средство против цинги, болезни, века назад буквально косившей моряков. А первым человеком, который догадался о полезных свойствах этого фрукта, был английский мореплаватель и первооткрыватель Джеймс Кук.

Во многих странах лимонные деревья выращиваются в декоративных целях.

Лимонный сок способен очистить руки и губы от черничного сока, поэтому в хороших ресторанах чернику всегда подают с лимонами.

Лимонное эфирное масло стоит очень дорого, потому что для производства 1 кг этого продукта требуется около 3000 этих фруктов.

По содержанию сахара лимоны лишь вдвое уступают клубнике.

Эти фрукты способны быстро укрепить слабые ногти. Для этого кончики пальцев погружают в половинки свежего лимона, принимая подобные «лимонные ванны» на протяжении недели ежедневно.

Лимонный сок убивает бактерии, поэтому с древних времён люди добавляли его сок в воду, чтобы снизить риск отравиться чем-нибудь.

В свежих лимонах содержится много витаминов А, В, Р и С.

Вода с добавлением лимонного сока помогает выводить из организма токсины.

Свежий лимон можно хранить в холодильнике до месяца, а то и более.

Средневековые врачи полагали, что лимоны способны бороться с чумой. Также лимонному соку приписывались и другие полезные свойства, например, утверждалось, что он является противоядием от змеиных укусов.

В среднем один лимон содержит в себе суточную норму витамина С для среднестатистического взрослого человека.

Смешав лимонный сок с солью, можно легко очистить металлические предметы от ржавчины.

Если секунд примерно 15 погреть жёсткий и недозрелый лимон в микроволновке, он станет мягким и сочным.

Лимонад получил своё название благодаря тому, что его начали готовить именно из этих фруктов.

Если лимон созрел, на сахар будет приходиться до 3-3,5% его массы.

Лимонная корка отличается высокой плотностью. В среднем на неё приходится 35-40% от общей массы фрукта.

Больше всего в мире лимонов выращивается в Индии и Мексике. Две этих страны в общей сложности обеспечивают около трети мирового урожая лимонов.
Лимонные деревья могут вырастать до 5-7 метров и жить до 30-40 лет.

В среднем одно лимонное дерево даёт около 300 плодов за сезон. Хотя бывают и деревья-рекордсмены, на которых вырастало по 2000-2500 лимонов.

Суммарный ежегодный урожай лимонов во всём мире достигает 24 млн тонн.


Предлагаем ознакомится с 10 интересными свойствами лимонного сока, о которых, возможно, вы не знали!

ДАЕТ БОДРОСТЬ И ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ
Лимонный сок прекрасно заряжает организм энергией! Съешьте салат, заправленный лимонным соком или выпейте утром стакан воды с лимоном и ощутите этот эффект сами! В этом фрукте высокая концентрация витаминов и полезных веществ, которые, в том числе, отвечают за энергичность.

УЛУЧШАЕТ МЕТАБОЛИЗМ
Хотите улучшить перистальтику кишечника? Регулярно употребляйте лимонный сок! Он выведет из организма лишние токсины, будет стимулировать работу печени и выработку желчи, которая облегчает пищеварение.

МЯГКО ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ
В лимонах содержится пектин, который позволяет выводить из организма шлаки, токсины, лишнюю жидкость. Вода с добавлением сока лимона станет лучшим детокс-напитком во время диеты и чистки!

ПРИДАЕТ КОЖЕ СИЯНИЕ
Чтобы эффект от масок и косметических процедур был лучше, регулярно употребляйте в пищу сок лимона. Множество витаминов минералов в этом фрукте очень полезны для кожи, она будет просто таки сиять изнутри, благодаря лимонному фрешу. Попробуйте!

ОМОЛАЖИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРОСТУД
Благодаря большой концентрации в лимонах витамина С, сок не только влияет на красоту и сияние кожи, но и дает видимый акти-возрастной эффект. Витамин С не дает организму ощущать окислительный стресс и помогает ему бороться с вирусами и инфекциями. Лимонный сок не только заставляет кожу сиять, но и омолаживает ее изнутри. «Виновник» желанного anti-age эффекта — витамин С, который в больших количествах содержится в лимонах. Он защищает организм от окислительного стресса, тем самым замедляя процессы старения. Вода с соком лимона по утрам — лучший эликсир молодости.

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
Как уже было упомянуто выше, витамин С в лимонах позволяет ему противостоять простудным заболеваниям. Поэтому в осенний период обязательно ешьте лимоны и пейте лимонный сок для профилактики ОРЗ и ОРВИ.

ДАЕТ СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ
Чтобы дыхание было свежим, достаточно прополоскать рот водой с добавлением лимонного сока или протереть зубы долькой лимона (если эмаль не чувствительная). Сок прекрасно избавит вас от бактерий в ротовой полости, которые и провоцируют неприятный запах.

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ
Пектин в лимонах, попадая в организм, увеличивается в размерах и заполняет собой желудок. Таким образом чувство насыщения приходит быстрее, и вы не переедаете, так как для десерта или добавки уже просто нет места.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ
Стрессы, низкое качество пищевых продуктов, нерегулярное питание и сниженный иммунитет провоцируют нарушения кислотно-щелочного баланса в организме. Лимонный сок позволяет этот баланс держать в норме, тем самым защищая вас от недугов, так как в здоровой кислотно-щелочной среде бактерии не развиваются.

ПРОТИВОСТОИТ РАКУ
Ряд исследований показали, что в цедре лимоне есть эфирные масла и антиоксиданты, которые защищают организм от злокачественных новообразований. Цедру можно натереть на мелкой терке и добавлять в чай, салаты, десерты и даже первые блюда в качестве приправы.
  • Вчера, 22:56
  • DTV
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