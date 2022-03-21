В Сумской области Украины на химическом предприятии «Сумыхимпром» произошла крупная утечка аммиака.
Об этом утром 21 марта сообщил в своем Telegram-канале глава местной областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, зона поражения составляет около двух с половиной километров, передает eadaily.com.
«Под угрозой оказалось село Новоселица», — уточнил украинский губернатор.
Живицкий заверил, что на данный момент угрозы для Сум нет, поскольку воздушные массы не движутся в сторону города. На месте работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Напомним, что ранее Минобороны России предупреждало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово.
По данным оборонного ведомства, украинские военные планируют отравить мирных жителей в окрестных районах при подходе подразделений российской армии. В частности, сообщалось, что на химическом заводе «Сумыхимпром» заминированы хранилища с аммиаком и хлором.
Как сообщалось ранее, в ЛНР сообщали о подготовке Украиной взрывов на химзаводе в Северодонецке. По данным военных республики, украинские боевики заминировали склады с аммиаком и планируют совершить их подрыв.