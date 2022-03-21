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На химзаводе в Сумской области Украины произошла утечка аммиака

На химзаводе в Сумской области Украины произошла утечка аммиака

В Сумской области Украины на химическом предприятии «Сумыхимпром» произошла крупная утечка аммиака.

Об этом утром 21 марта сообщил в своем Telegram-канале глава местной областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, зона поражения составляет около двух с половиной километров, передает eadaily.com.

«Под угрозой оказалось село Новоселица», — уточнил украинский губернатор.

Живицкий заверил, что на данный момент угрозы для Сум нет, поскольку воздушные массы не движутся в сторону города. На месте работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, что ранее Минобороны России предупреждало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово.

По данным оборонного ведомства, украинские военные планируют отравить мирных жителей в окрестных районах при подходе подразделений российской армии. В частности, сообщалось, что на химическом заводе «Сумыхимпром» заминированы хранилища с аммиаком и хлором.

Как сообщалось ранее, в ЛНР сообщали о подготовке Украиной взрывов на химзаводе в Северодонецке. По данным военных республики, украинские боевики заминировали склады с аммиаком и планируют совершить их подрыв.

eadaily.com

  • Сегодня, 09:31
  • DTV
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