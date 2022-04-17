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Овечкин установил очередные рекорды в матче НХЛ

Овечкин установил очередные рекорды в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин установил очередные рекорды в матче своего «Вашингтона» с «Монреаль Канадиенс».

Овечкин провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей. После забитого гола количество «пострадавших» от россиянина вратарей НХЛ достигло 159 – больше только у Марка Мессье (164), Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178), пишет mk.ru.

Для россиянина этот матч стал 1270-м в НХЛ. Таким образом, Овечкин превзошел результат Бретта Халла (1269) и сравнялся с Робом Блэйком и Райаном Смитом по этому показателю, разделив с ними 78-е место.

Ранее хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщал о большом количестве угроз российским хоккеистам в НХЛ из-за ситуации на Украине. 5 марта генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что клуб усилил личную охрану Овечкина. Сам хоккеист призвал к скорейшему установлению мира между Россией и Украиной.
mk.ru
  • Сегодня, 07:03
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