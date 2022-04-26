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В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.

К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «Маяк», сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ, пишет пресс-служба МВД ПМР.

По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ.

Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

ПРТЦ – Приднестровский радиотелецентр. Это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР.

Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов.

Фото из населенного пункта Маяк, где были взорваны две вышки радиоцентра.

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы

В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
  • Просмотров: 63
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