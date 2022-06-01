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«Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте Кишинёва

«Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте Кишинёва

Журналист Moldpres Николай Ройбу в социальной сети пожаловался на медицинскую систему в Молдове, в том числе на отношение врачей к пациентам. Он рассказал о том, как его лечили сотрудники Онкологического института. В итоге журналист отказался от обследования в этом медицинском учреждении. В ответ на это министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что «Онкологический институт стал позором для всей системы» и попросила связаться с ней, чтобы разобраться в ситуации, пишет newsmaker.md

Отношение лечащего врача

Как рассказал журналист, в мае он пришел к врачу-онкологу, чтобы показать результаты обследований. Онколог направил его к лечащему врачу без записи.

«Я объяснил ему, что принес медицинскую карту с результатами обследования, и он не обязан сообщать мне их сейчас, так как я должен был прийти к нему на прием как раз 13 июня. „Вы меня з… (достали). Чего ты еще хочешь от меня. У меня будет инфаркт, — говорит он, а затем продолжает: — Тебя прооперировали. Но почему ты не сделал операцию у нас?“. Я отвечаю, что это было в детстве и что я забыл об этом. „Они отрезали тебе яйца???“, — спросил он, на что мне нечего было ответить. Я вышел, а он все кричал на меня, почему я пришел не по записи, и что у него нет времени на расшифровку медицинских обследований», — рассказывает журналист.

«Мы не верим в клятву Гиппократа»

Позже журналист пообщался с директором института, где присутствовали другие врачи и юрист медучреждения. Директор предложил, чтобы лечащий врач принес свои извинения перед журналистом.

«Я сказал им, что у меня нет претензий к этому врачу, что я не хочу, чтобы его привлекали к ответственности, потому что он никогда не исправится. Но попросил, чтобы я как любой гражданин Молдовы, оплачивающий страховой полис (я плачу за него немалые деньги каждый месяц), мог пользоваться бесплатной медициной, гарантированной государством, а врачи чтобы соблюдали клятву Гиппократа. Ответ директора учреждения убил меня: „А вы знаете, что Гиппократ был язычником? Мы не верим в эту клятву!“», — рассказал журналист.

Смена врача и радикальное лечение

После этого ему сменили лечащего врача. Она предложила хирургическое лечение — радикальную простатэктомию.

«Из существующих четырех способов лечения. Мне рекомендовали в течение двух дней пройти некоторые обследования в государственной клинике, где я состою на учете, которые я не успел сделать вовремя. Потому что даже в нашей клинике есть свои правила, нужно записываться на прием, хотя мой терапевт мне помогал», — сказал журналист.

Врач предупредил журналиста, что, помимо простаты, отрежет ему и другие важные органы, если у него есть сопутствующие заболевания.

Николай Ройбу отказался от операции.

«Скажу вам честно, у меня ничего не болит. Я здоров, и мне кажется, что меня заманивают в ловушку, чтобы отмстить. Я знаю, что есть другие методы лечения. И я буду просить европейские институты прекратить инвестировать деньги на проекты в области онкологической медицины в Молдове, потому что эти инвестиции идут не на лечение пациентов, а куда-то еще», — сказал Ройбу, обратившись к руководству страны с просьбой реформировать систему здравоохранения в области лечения онкобольных.

«Пожалуйста, прекратите убивать людей хирургическим путем и помогите им тем, чем можете», — призвал журналист.

Реакция министра здравоохранения

Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что «Онкоинститут стал позором для всей системы».

«Любой мой комментарий был бы неуместен в дополнение ко всему написанному выше. Онкоинститут стал позором для всей системы. Это и в других местах нехорошо, но здесь они перешли все человеческие границы. Пожалуйста, оставьте мне в личном сообщении свой телефон. Завтра мы начнем снова. И так с каждым пациентом, и так с каждым врачом. Пока не решим вопрос», — написала Немеренко в ответ на пост журналиста.
  • Вчера, 09:55
  • DTV
  • Просмотров: 135
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