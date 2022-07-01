На автозаправочных станциях Приднестровья после серии подорожаний (тринадцать раз в 2022 году) наступила пора отката волны роста розничных цен на бензин и дизельное топливо. За текущий месяц прошло поочередно три этапа снижения цен на АЗС республики, пишет newspmr
Изменение цен на ГСМ импортеры и продавцы обычно объясняют стандартной формулировкой – повышением или понижением стоимости нефтепродуктов на мировом рынке. Но для Приднестровья это связано еще с рядом причин – сложная логистика доставки топлива, блокадные действия со стороны граничащих стран.
Цены на топливо в сети заправок «Шериф»:
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН: A98 – 24,90 руб. за 1 литр (после последнего июньского повышения было – 27,50 руб.); A95 премиум – 23,90 руб. за 1 литр (26,50 руб.); A95 – 23,60 руб. за 1 литр (26,20 руб.).
ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: DT евро – 23,40 руб. за 1 литр (до повышения было – 26,30 руб.); DT дизель – 23,20 руб. за 1 литр (26,10 руб.).
Таким образом, за последний месяц независимо от марки литр бензина подешевел в цене на 2 рубля 60 копеек, а литр дизельного топлива – на 2 рубля 90 копеек.
Тем не менее, с начала года независимо от марки литр бензина подорожал на 5 рублей 50 копеек, а литр дизельного топлива – на 7 рублей 70 копеек.
* Фирма «Шериф» владеет сетью заправок в городах: Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Григориополь и Слободзея, в селах Незавертайловка и Глиное, а также пгт. Первомайск.