Dnestr.TV

 
0

Ценники на автозаправках Приднестровья

Ценники на автозаправках Приднестровья

На автозаправочных станциях Приднестровья после серии подорожаний (тринадцать раз в 2022 году) наступила пора отката волны роста розничных цен на бензин и дизельное топливо. За текущий месяц прошло поочередно три этапа снижения цен на АЗС республики, пишет newspmr

Изменение цен на ГСМ импортеры и продавцы обычно объясняют стандартной формулировкой – повышением или понижением стоимости нефтепродуктов на мировом рынке. Но для Приднестровья это связано еще с рядом причин – сложная логистика доставки топлива, блокадные действия со стороны граничащих стран.

Цены на топливо в сети заправок «Шериф»:

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН:
A98 – 24,90 руб. за 1 литр (после последнего июньского повышения было – 27,50 руб.);
A95 премиум – 23,90 руб. за 1 литр (26,50 руб.);
A95 – 23,60 руб. за 1 литр (26,20 руб.).

ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:
DT евро – 23,40 руб. за 1 литр (до повышения было – 26,30 руб.);
DT дизель – 23,20 руб. за 1 литр (26,10 руб.).

Таким образом, за последний месяц независимо от марки литр бензина подешевел в цене на 2 рубля 60 копеек, а литр дизельного топлива – на 2 рубля 90 копеек.

Тем не менее, с начала года независимо от марки литр бензина подорожал на 5 рублей 50 копеек, а литр дизельного топлива – на 7 рублей 70 копеек.

* Фирма «Шериф» владеет сетью заправок в городах: Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Григориополь и Слободзея, в селах Незавертайловка и Глиное, а также пгт. Первомайск.
  • Вчера, 19:08
  • DTV
  • Просмотров: 59
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна