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Защитник «Зимбру», получивший травму головы, в стабильном состоянии

Защитник «Зимбру», получивший травму головы, в стабильном состоянии

Футбольный клуб «Зимбру» рассказал о состоянии защитника Донни ван Иперена, получившего травму головы на вчерашнем матче с тираспольским клубом «Динамо-Авто».

Врачи сообщили, что игрок находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. У него нет внутричерепного кровотечения и он не в коме, хотя и находится без сознания, пишет клуб в фейсбуке, передает nokta.md.

Напомним, что голландский футболист Донни ван Иперен в составе «Зимбру» получил удар плечом в голову от вратаря «Динамо-Авто». Его доставили в тираспольскую больницу и поместили в отделение интенсивной терапии, а позже перевезли на лечение в Кишинёв.

nokta.md
  • Сегодня, 19:54
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