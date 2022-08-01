Футбольный клуб «Зимбру» рассказал о состоянии защитника Донни ван Иперена, получившего травму головы на вчерашнем матче с тираспольским клубом «Динамо-Авто».
Врачи сообщили, что игрок находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. У него нет внутричерепного кровотечения и он не в коме, хотя и находится без сознания, пишет клуб в фейсбуке, передает nokta.md.
Напомним, что голландский футболист Донни ван Иперен в составе «Зимбру» получил удар плечом в голову от вратаря «Динамо-Авто». Его доставили в тираспольскую больницу и поместили в отделение интенсивной терапии, а позже перевезли на лечение в Кишинёв.