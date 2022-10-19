11-й фестиваль памяти Леонида Перца стартовал на базе Бендерской школы борьбы, где трудился основоположник спортивного движения в городе. Соревнования будут проводить по 11 видам спорта, задействуют все спортивные школы города.
Более 260 ребят из разных борцовских центров Приднестровья, Молдовы и Гагаузии выйдут на борцовский ковёр, чтобы по традиции сразиться за честь Бендер, за славу спорта, сообщает bendery.tv
«Соревнования традиционные, однодневные, и проходят на высоком уровне. В основном борются кадеты и юноши, то есть будущее нашего спорта. Так же в 11 фестивале будут участвовать и сегодня берут старт на своих базах шашисты и шахматисты», – рассказал главный судья Фестиваля спорта Иосиф Герис.
Большой фестиваль открылся торжественно. После государственного гимна — минута молчания в память о Леониде Перце.
«Бендеры славятся своими спортивными традициями. Одна из почётных и достойных из них – состязания памяти ветерана Великой Отечественной войны и труда, основателя спортивного движения города Бендеры, выдающегося бендерчанина. Вклад Леонида Ивановича в развитие спорта заслуживает глубокого уважения. Его последователи продолжают начатые воспитания здоровой молодёжи, способной плодотворно трудиться и в случае необходимости встать на защиту Родины», – зачитала приветственный адрес главы Госадминистрации Бендер его заместитель Оксана Котеля.
«Именно этот бендерчанин дал путёвку в жизнь сотням наших спортсменов, продвигал в нашем городе различные виды спорта, которые по сей день энергично развиваются в нашем городе. Вместе с вашими воспитанниками все бендерчане – большая дружная команда, которая развивает спорт и физическую культуру. Здоровья вам, реализации всех намеченных планов и задумок. Участвуйте и добивайтесь самых высоких результатов», – отметил в приветствии заместитель председателя Бендерского городского совета народных депутатов Александр Колесниченко.
По каждому виду борьбы разыгран 31 комплект наград в разных весовых категориях. Ежегодный фестиваль памяти Леонида Перца охватывает 11 видов спорта. Соревнования продлятся ещё 2 месяца, подведение итогов и вручение наград состоится 18 декабря во дворце детско-юношеского творчества.