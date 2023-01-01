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В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"

В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"

Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

"Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели. Депутаты взяли наработку Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети.

Министр добавил, что в основе документа также использовался законопроект о "депушкинизации", из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов "советского и тоталитарного прошлого".

Ткаченко заявил, что вместе с депутатами продолжит работу над более широким законом о дальнейшей "деколонизации, сувернизации и избавления от тоталитарного прошлого" культурного пространства Украины.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев стал «лидером» Украины по количеству переименованных объектов в 2022 году.
  • Сегодня, 13:15
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