Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.
"Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели. Депутаты взяли наработку Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети.
Министр добавил, что в основе документа также использовался законопроект о "депушкинизации", из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов "советского и тоталитарного прошлого".
Ткаченко заявил, что вместе с депутатами продолжит работу над более широким законом о дальнейшей "деколонизации, сувернизации и избавления от тоталитарного прошлого" культурного пространства Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.