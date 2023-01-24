Юрия Вернидуба признали Человеком 2022 года в мире среди тренеров по версии журнала World Soccer. Как сообщают официальные соцсети Кривбасса, специалист был удостоен данной премии за свой красивый и героический поступок, который он совершил в начале прошлого года, передаёт dynamomania.com
Напомним, что 24 февраля 2022 года, в день начала СВО России на Украине, Юрий Вернидуб во главе тираспольского "Шерифа" противостоял "Браге" в выездном ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы.
По сумме двух матчей был зафиксирован счет 2:2, однако в послематчевой серии пенальти "Шериф" уступил (2:3). После этой игры Вернидуб сразу же покинул расположение команды и отправился домой защищать родину.
По возвращении в Украину Вернидуб в рядах ВСУ с февраля по июнь стоял на защите страны, а затем принял предложение возглавить криворожский Кривбасс.
Отметим, что в число лучших попали главный тренер Ромы Жозе Моуринью и наставник сборной Марокко Валид Реграги.