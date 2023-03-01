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США следят за ситуацией вокруг Приднестровья

США следят за ситуацией вокруг Приднестровья
Фото: открытые источники/ пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

Соединенные Штаты не готовы подтвердить информацию о сосредоточении украинских войск у границ Приднестровья и внимательно следят за ситуацией в регионе в целом. Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал на пресс-конференции 28 февраля.

Журналист попросил Райдера прокомментировать информацию о сосредоточении украинских войск на границе у приднестровского участка границы.

«У меня нет информации на этот счет, которую я мог бы сообщить. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в регионе», — ответил пресс-секретарь.

"Я не стану обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы", - добавил представитель военного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за событиями в Приднестровье и обеспокоен происходящим там. Он констатировал, что непростая ситуация в регионе "провоцируется извне". Минобороны России в свою очередь сообщило о значительном скоплении личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Приднестровским регионом. Власти Молдовы заявили, что не видят прямых угроз безопасности на границе с Украиной.

Сегодня Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
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