Dnestr.TV

 
0

Молдавские власти отреагировали на заявления РФ по Приднестровью: Нет подтверждений информации

Молдавские власти отреагировали на заявления РФ по Приднестровью: Нет подтверждений информации

В официальном Телеграм-канале правительства Молдовы опубликовано сообщение в связи с заявлениями Российской Федерации касательно ситуации вокруг Приднестровья.

"Что касается недавних заявлений, неоднократно направленных против Приднестровского региона, мы не комментируем ложь и домыслы.

Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной.

Мы призываем к спокойствию и просим общественность нашей страны следить за официальными источниками информации из Республики Молдова", - говорится в официальном сообщении властей.

Молдавские власти отреагировали на заявления РФ по Приднестровью: Нет подтверждений информации

Напомним, Россия заявила, что обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья.
  • Сегодня, 10:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна