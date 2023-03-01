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Молдавские власти отреагировали на заявления РФ по Приднестровью: Нет подтверждений информации
В официальном Телеграм-канале правительства Молдовы опубликовано сообщение в связи с заявлениями Российской Федерации касательно ситуации вокруг Приднестровья.
"Что касается недавних заявлений, неоднократно направленных против Приднестровского региона, мы не комментируем ложь и домыслы.
Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной.
Мы призываем к спокойствию и просим общественность нашей страны следить за официальными источниками информации из Республики Молдова", - говорится в официальном сообщении властей.
Напомним, Россия заявила, что обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья.
- Сегодня, 10:38
- DTV
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