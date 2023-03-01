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Молдова экстренно ремонтирует дорогу из Кишинева в Бульбоака

Молдова экстренно ремонтирует дорогу из Кишинева в Бульбоака

Информацию о том, что экстренный ремонт дороги от Кишинева до села Бульбоака Новоаненского района связан с саммитом Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 июня, для newsmaker.md подтвердили в министерстве инфраструктуры и регионального развития.

По данным источника в правительстве, саммит Европейского политического сообщества пройдет на территории винодельни Мimi, пишет newsmaker.md

Двумя неделями ранее Госадминистрация дорог сообщила о начале работ между Кишиневом и селом Бульбоака. Речь идет о ремонте примерно 30 км дороги на трассе Кишинев — Тирасполь, Флорешты — Новые Анны и Бульбоака — Делакэу.

Стоимость ремонтных работ — 225,7 млн леев. Деньги выделят из Дорожного фонда. Госадминистрация дорог 15 марта заключила контракт без проведения тендера с четырьмя компаниями: Rutador, Nouconst, Dromas Cons и Genesis International.

В минифраструктуры и регионального развития NM сообщили, что контракты подписали без тендера, основываясь на 56-й статье Закона о госзакупках. Сделали это «по причине максимальной срочности вследствие непредвиденных для закупающего органа обстоятельствах».

Работу должны завершить до 15 мая.

1 июня в Кишиневе пройдет второе заседание Европейского политического сообщества. В нем должны принять участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы европейских структур.

Европейское политическое сообщество — новый формат сотрудничества стран на европейском континенте. Сообщество предназначено для стран-кандидатов, вышедших из Евросоюза государств и тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяют общеевропейские ценности.
  • Вчера, 19:27
  • DTV
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