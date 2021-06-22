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Как открыть сельский гостевой дом

Как открыть сельский гостевой дом
фото: novostipmr.com

В Приднестровье создаются условия для раскрытия потенциала сельского туризма. По указу Президента ПМР 2023-й объявлен Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма.

Агентство по туризму совместно с Минэкономразвития разработало Методические рекомендации по организации деятельности сельских гостевых домов.

В документе содержится: подробное описание их обустройства и оснащения, рекомендации к интерьеру помещений, а также правила обеспечения безопасности пребывания туристов. К тому же даются рекомендации по базовым требованиям к персоналу сельского гостевого дома, методы и средства продвижения услуг.

Методические рекомендации будут полезны как действующим владельцам, так и начинающим предпринимателям, планирующим организацию приёма туристов в сельском гостевом доме.

Также на сайте Агентства по туризму ПМР (разделы «О Приднестровье» - «Законодательство») размещена Дорожная карта по открытию сельского гостевого дома. Это пошаговое руководство, которое поможет предпринимателю в соответствии с законодательством начать свой бизнес.

Также документ даёт полную информацию о том, в каких государственных органах необходимо пройти регистрацию и куда обратиться за помощью.

«Сельский гостевой дом рекомендуется обустраивать на основе домовладения, сохранившего традиционный архитектурный стиль, с соблюдением при обслуживании туристов традиционного уклада жизни, труда и отдыха в данной местности. К сельским гостевым домам могут относиться: агротуристские фермы; дома рыбака и охотника и другие малые специализированные средства размещения; частные домовладения в сельской местности, в случае если хозяева сдают их полностью или частично во временную аренду для проживания туристов и в которых не предоставляются гостиничные услуги», - поясняется в документе.

источник
  • Вчера, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 49
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