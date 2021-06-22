В документе содержится: подробное описание их обустройства и оснащения, рекомендации к интерьеру помещений, а также правила обеспечения безопасности пребывания туристов. К тому же даются рекомендации по базовым требованиям к персоналу сельского гостевого дома, методы и средства продвижения услуг.
Методические рекомендации будут полезны как действующим владельцам, так и начинающим предпринимателям, планирующим организацию приёма туристов в сельском гостевом доме.
Также на сайте Агентства по туризму ПМР (разделы «О Приднестровье» - «Законодательство») размещена Дорожная карта по открытию сельского гостевого дома. Это пошаговое руководство, которое поможет предпринимателю в соответствии с законодательством начать свой бизнес.
Также документ даёт полную информацию о том, в каких государственных органах необходимо пройти регистрацию и куда обратиться за помощью.
«Сельский гостевой дом рекомендуется обустраивать на основе домовладения, сохранившего традиционный архитектурный стиль, с соблюдением при обслуживании туристов традиционного уклада жизни, труда и отдыха в данной местности. К сельским гостевым домам могут относиться: агротуристские фермы; дома рыбака и охотника и другие малые специализированные средства размещения; частные домовладения в сельской местности, в случае если хозяева сдают их полностью или частично во временную аренду для проживания туристов и в которых не предоставляются гостиничные услуги», - поясняется в документе.