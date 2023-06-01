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Приднестровские байдарочники завоевали медали чемпионата Молдовы среди юниоров

Приднестровские байдарочники завоевали медали чемпионата Молдовы среди юниоров
фото : Радио 1

В городе Бельцы прошел чемпионат Молдовы по гребле на байдарках и каноэ среди кадетов и юниоров. Как сообщает novostipmr.com, приднестровский спортсмен Лев Лунин стал абсолютным чемпионом в категории до 15 лет. Он выиграл все старты в байдарке-одиночке и в двойке. На 1000-метровке доли секунды ему уступил бендерчанин Кирилл Савченко.

У девушек лидером стала Арина Шокодей. Конкуренцию ей смогла составить только Анна Ненно из Кишинева, которая на 0,2 секунды опередила дубоссарскую спортсменку на 1000-метровке.

Дубоссарская байдарочница Валентина Санду стала абсолютной чемпионкой Молдовы среди девушек до 17 лет. Она уверенно выиграла все дистанции в одиночке и двойке. Ее напарницей была Алина Котлова из Тирасполя.

Егор Бондаренко победил на двух спринтерских дистанциях, Любомир Накул – на 1000-метровке и в двойке (вместе с Александром Радзиевским). В гребле на каноэ отличились приднестровские экипажи Иван Копачевский - Денис Максимчук из Рыбницы и Максим Храпко - Максим Малёванный из училища олимпийского резерва.
  • Сегодня, 08:41
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