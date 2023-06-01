Международный турнир Mayor’s Cup Chisinau 2023 прошёл 24 июня. В поединках по кикбоксингу WAKO-PRO (разделы «K-1», «лоу-кик»), профессиональному боксу и карате сошлись прославленные спортсмены из Молдовы, Румынии, Китая, Беларуси и Сербии. Приднестровье представили два динамовца – Максим Казаку и Виктор Нечитайло.
В седьмом поединке турнира в разделе «лоу-кик» Виктор встретился с борцом из Румынии. Пять раундов кикбоксёры пытались одержать верх, и в итоге победа осталась за нашим спортсменом, сообщает пресс-служба МВД ПМР
В разделе «К-1» выступил Максим Казаку. Его бой был 13-м по счёту, но несчастливое число не помешало динамовцу побеждать соперника из Китая на протяжении пяти раундов.
Виктор Нечитайло и Максим Казаку (в своём разделе) признаны чемпионами Европы по кикбоксингу WAKO-PRO.