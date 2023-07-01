В Москве стартовал чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В турнире выступают и именитые приднестровские спортсмены, передает телеграм-канал госслужбы по спорту ПМР.
Алексей Коровашков уже завоевал золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Он выступал в паре с Иваном Штылем. Андрей Ласкорунский в байдарке-двойке на дистанции 500 метров стал третьим. Он выступал в паре с Дмитрием Мамцевым.
Олег Шуринкин и Василий Погребан заняли соответственно четвертое и пятое места, а Владимир Полишвайко и Зоя Манаева – седьмые места.
Алексей Коровашков, каноэ-двойка, 500 м, 01:39.165 (в паре с Иваном Штылем)
Андрей Ласкорунский, байдарка-двойка, 500 м, 01:32.032 (с Дмитрием Мамцевым)
4-е место - Олег Шуринкин, каноэ-двойка, 500 м, 01:43.124 (с Романом Шукшиным)
5-е место - Василий Погребан, байдарка-двойка, 500 м, 01:33.507 (с Юрием Постригаем)
7-е место - Владимир Полишвайко, байдарка-двойка, 500 м, 01:35.342 (с Артемом Беляковым)
7-е место (в полуфинале) - Зоя Манаева, байдарка-двойка, 500 м, 01:54.046 (с Анастасией Дьяченко)