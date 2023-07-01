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Приднестровские спортсмены выступают на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

Приднестровские спортсмены выступают на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ
Фото: tvkrasnodar.ru

В Москве стартовал чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В турнире выступают и именитые приднестровские спортсмены, передает телеграм-канал госслужбы по спорту ПМР.

Алексей Коровашков уже завоевал золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Он выступал в паре с Иваном Штылем. Андрей Ласкорунский в байдарке-двойке на дистанции 500 метров стал третьим. Он выступал в паре с Дмитрием Мамцевым.

Олег Шуринкин и Василий Погребан заняли соответственно четвертое и пятое места, а Владимир Полишвайко и Зоя Манаева – седьмые места.


Алексей Коровашков, каноэ-двойка, 500 м, 01:39.165 (в паре с Иваном Штылем)

Андрей Ласкорунский, байдарка-двойка, 500 м, 01:32.032 (с Дмитрием Мамцевым)

4-е место - Олег Шуринкин, каноэ-двойка, 500 м, 01:43.124 (с Романом Шукшиным)

5-е место - Василий Погребан, байдарка-двойка, 500 м, 01:33.507 (с Юрием Постригаем)

7-е место - Владимир Полишвайко, байдарка-двойка, 500 м, 01:35.342 (с Артемом Беляковым)

7-е место (в полуфинале) - Зоя Манаева, байдарка-двойка, 500 м, 01:54.046 (с Анастасией Дьяченко)
  • Сегодня, 11:07
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