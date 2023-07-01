По информации от источника издания Mundo Deportivo, Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сейчас работают над новой концепцией определения положения "вне игры", передает mk.ru.
Согласно ей, офсайд будет считаться, когда весь корпус атакующего игрока будет находиться впереди последнего защитника. Однако, в случаях, когда положение игрока окажется на грани, арбитры не будут его засчитывать.
Изменение призвано сделать футбол более динамичным и зрелищным.
Инициатором предложения является Арсен Венгер, руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Он хочет провести тестирование новой концепции в низших лигах Швеции, Италии и Нидерландов. Это позволит оценить эффективность и последствия нового правила перед его возможным внедрением на более высоких уровнях футбола.