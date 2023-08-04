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В Молдове пройдет пробная перепись населения

В Молдове пройдет пробная перепись населения
Фото: открытые источники

В Молдове с 28 августа по 10 октября пройдет пробная перепись населения и жилищ, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).

Данное мероприятие станет этапом подготовки к переписи населения, которая запланирована на 2024 год. Будет проводиться проверка анкет, инструментов сбора данных и других аспектов организации переписи, пишет sputniknews.ru.

Пробная перепись будет проводиться в 11 населенных пунктах Молдовы:

в муниципии Кишинев — в столичных секторах Центр, Рышкановка, Ботаника, Чеканы, а также в селе Колоница;

на севере страны — в муниципиях Бельцы, Сорока и в селе Глинжены Фалештского района;

в центральной части республики — в селах Варница (Ново-Аненский район), Бутучены (Оргеевский район), Копанка (Каушанский район);

на юге страны — в селе Крихана Веке (Кагульский район) и в городе Тараклия;

в Гагаузии — в муниципии Комрат.

«Перепись населения — это масштабная статистическая деятельность, которая проводится раз в 10 лет и является частью всемирных раундов переписей, проводимых в соответствии с международными рекомендациями», — отметили в НБС.

Пробная перепись является этапом подготовки Переписи населения и жилого фонда, запланированной на 2024 год. Для проведения мероприятий, особенно сбора данных на местах, Бюро наймет временный персонал, в который войдут 121 проверяющий и 22 контролера, передает moldpres.md.

Данные, предоставленные в переписи проверяемыми лицами, являются строго конфиденциальными и охраняемыми в соответствии с законом, а персональные данные никому не разглашаются. Они будут использоваться только в статистических целях для обработки и распространения результатов в виде обобщенных статистических данных, без возможности идентификации лица.

Пробная перепись является обязательным этапом подготовки к переписи с целью проверки переписных листов, инструментов сбора данных и различных аспектов организации обзора. Пробная перепись также помогает лучше понять проблемы и возможные препятствия на пути успешного проведения переписи в следующем году, тем самым обеспечивая высокое качество собираемой информации.

Перепись представляет собой крупномасштабное статистическое мероприятие, которое проводится один раз в десять лет, являясь частью всемирных раундов переписей, проводимых в соответствии с международными рекомендациями.
  • Сегодня, 17:07
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