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Нацбюро статистики Молдовы начинает пробную перепись населения и жилищ

Нацбюро статистики Молдовы начинает пробную перепись населения и жилищ
фото: Point.md

С 28 августа по 10 октября в 11 населенных пунктах Молдовы пройдёт пробная перепись населения и жилищ.Об этом объявило Национальное бюро статистики (НБС), пояснив, что перепись - один из этапов подготовки к Переписи населения и жилищ, запланированной на 2024 г, передает infotag.md

Пробная перепись состоится Кишиневе (в секторах Центр, Рышкановка, Ботаника, Чеканы), Бельцах, Сороках, Комрате, Тараклии, а также в сёлах Колоница (пригороде Кишинева), Глинжень Фалештского района, Варница Новоаненского района, Бутучень Оргеевского района, Крихана Веке Кагульского района и Копанка Каушанского района.

"Перепись - крупномасштабное статистическое мероприятие, которая проводится раз в 10 лет и является частью Всемирных раундов переписей, проводимых в соответствии с международными рекомендациями.

Пробная перепись помогает лучше понять проблемы и возможные препятствия на пути успешного проведения переписи в 2024 г.", - отметили в НБС.

Для проведения пробной переписи, в частности для сбора данных на местах, Бюро наймет временный персонал - 121 учетчика и 22 супервайзера.
  • Сегодня, 09:42
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