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«Рома» не без проблем одолела «Шериф» на выезде

«Рома» не без проблем одолела «Шериф» на выезде

В Тирасполе состоялся матч группового этапа Лиги Европы, в котором "Шериф" принимал у себя "Рому". Именитый итальянский клуб не без сложностей добился победы, выиграв у "желто-черных" со счетом 1:2, сообщает moldfootball.com

«Шериф» до конца бился за очки в стартовом матче групповой части Лиги Европы против «Ромы».

Неприятность для тираспольской команды неожиданно случилась на последней минуте первого тайма - сомнительная желтая карточка для Амина Талала и сомнительный штрафной в результате. Посте удара Паредеса с очень дальнего штрафного мяч рикошетом от защитника «Шерифа» Кики изменил направление и влетел в ворота.

На 57-й минуте защитник «Шерифа» Кристиан Товар восстановил равновесие на табло.

На 61-й минуте главный тренер гостей Жозе Моуринью сделал тройную замену, бросив в бой в том числе Пауло Дибалу.

На 65-й минуте снова рикошеты играют за «Рому»: Лукаку завершал атаку свой команды ударом и после отскока снова мяч попал в ворота - 1:2. На 85-й минуте Белотти едва не забил третий мяч, послав мяч впритирку с дальней штангой.

Шанс на 90-й минуте сравнять счет был у Талала, которому считанные сантиметры не хватило переиграть вратаря «Ромы».

В концовке игры молдавский клуб остался в меньшинстве — на 90+8-й минуте красную карточку получил Жоау Пауло

«Славия» в параллельном матче сумела в гостях переиграть «Серветт» 2:0 и по дополнительным показателям возглавила таблицу после первого тура. Вместе с «Ромой» у них по три очка. «Шериф» пока на третьей строчке.

Следующие игры в рамках группового турнира Лиги Европы «Шериф» проведет:

5 октября, 22:00 «Славия» (Прага) – «Шериф» (Тирасполь);

26 октября, 22:00 «Шериф» (Тирасполь) – «Серветт» (Женева);

9 ноября, 18:45 «Серветт» (Женева) – «Шериф» (Тирасполь);

30 ноября 21:00 «Шериф» (Тирасполь) – «Славия» (Прага);

14 декабря 18:45 «Рома» (Рим) – «Шериф» (Тирасполь).
  • Вчера, 22:24
  • DTV
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