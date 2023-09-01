На площадке Министерства экономического развития состоялось заключительное заседание комиссии по формированию таможенного тарифа на 2024 год. В ее составе: представители МЭР ПМР, ГТК, Министерства финансов, Минсельхоза, ТПП, а также бизнес-сообщества республики.
В ходе заседания были представлены ставки таможенного тарифа на импортируемые товары. Они начнут действовать со следующего года, сообщается на сайте Минэкономразвития республики.
В процессе формирования тарифа от хозяйствующих субъектов республики были предложены изменения ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 179 кодов ТН ВЭД. Чтобы не допустить снижения поступлений в бюджет, комиссией была удовлетворена часть обращений и предложений. В целом тарифы останутся на уровне текущего года.
К слову, в отношении металлогалогенных, ртутных или натриевых ламп ставки будут увеличены с 15% до 20%.
«Проект документа направлен в том числе на защиту местных производителей, а также на улучшение экологической составляющей и стимулирование производства технологичной продукции с использованием LED-светильников», — отметил первый вице-премьер — председатель межведомственной комиссии Сергей Оболоник.
Вопросы по изменению ставок ввозных таможенных пошлин были всесторонне рассмотрены с учетом предельных ставок, установленных Законом ПМР «О таможенном тарифе». При принятии решений комиссия руководствовалась необходимостью стимулирования внешней торговли республики с учетом интересов отечественных производителей.