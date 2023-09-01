Житель Слободзейского района несколькими платежами перевёл почти 100 тысяч российских рублей, как он думал, на помощь мужу сестры.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, сообщение с просьбой о помощи пришло 40-летнему мужчине в социальной сети от имени родственника. Тот якобы «застрял» на границе в чужой стране, куда направился на заработки. Попал в неприятности, деньги закончились, срочно нужна помощь.
Не раздумывая, наш соотечественник помог. В первый раз перевёл на указанный номер счёта 32 тысячи рублей РФ. Через час после очередного сообщения ещё 22 тысячи. Вскоре пришло ещё одно: денег не хватило, нужно ещё. На этот раз пришлось самому залазить в долги, но всё же выполнил просьбу – перечислил ещё 54 тысячи.
К вечеру того же дня позвонила сестра (муж которой якобы попал в беду). Женщина предупредила, что страницу супруга в соцсети взломали и знакомым рассылают сообщения в стиле «помогите деньгами, я в беде». Когда афера вскрылась, сельчанин обратился к правоохранителям.
Милиция в очередной раз предупреждает: прежде чем совершить любую операцию с деньгами по просьбе родственников или знакомых, которые связываются с вами любым способом (за исключением личной встречи), уточните информацию, которую вам сообщает собеседник. Сделать это можно связавшись с другими родственниками или знакомыми.
Или звоните на горячую линию МВД по противодействию мошенникам. Наберите 111, звонок бесплатный, операторы работают круглосуточно. Вас проконсультируют специалисты. Главное сделать это до того, как переведёте деньги аферистам.