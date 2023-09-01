Указом Президента ПМР Вадима Красносельского в Приднестровье учрежден орден Григория Александровича Потемкина-Таврического
Основным элементом ордена является крест, выполненный в технике патинирования. Размеры креста - 50 мм по вертикали и горизонтали. На вершинах креста - девиз ордена: «Пожнут твои плоды потомки». На аверсе креста накладка в форме правильного круга, в центре которой – выпуклое барельефное изображение Светлейшего князя Григория Потемкина. Крест накладывается на пластину, выполненную в виде расходящихся от центра лучей,сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Награда будет вручаться за высокие достижения и заслуги, связанные с обеспечением обороноспособности и безопасности ПМР, как правило при общей продолжительности государственной службы не менее 20 лет.
Светлейший князь Григорий Потемкин (1739-1791) - российский государственный деятель, военачальник и администратор. Он сыграл ключевую роль в присоединении территории южного Приднестровья к России и начале его колонизации. Руководил Российской императорской армией во время Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в результате которой Днестр стал западной границей России. Потемкин руководил переселением армян в Приднестровье. Армянская колония, возникшая после его смерти, названа его именем - Григориополь. Организовал возрождение казачьего войска (Черноморское казачье войско) и способствовал переселению казаков в Приднестровье (кошевая резиденция располагалась в Слободзее).