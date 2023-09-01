В Тирасполе определились с порядком использования средств целевого сбора на благоустройство. В сельской местности его платят уже 10 лет, в городах – начали только с этого года, напоминает пресс-служба Верховного Совета.
Максимальный размер целевого сбора – 10 РУ МЗП. Ставку для каждого района, города или села устанавливают местные органы власти. Деньги идут в бюджет того населенного пункта, жители которого этот сбор оплатили. Как расходовать эти средства, также решают местные власти.
На заседании сессии столичного горсовета депутаты утвердили Положение о порядке использования средств от целевого сбора. Речь о территории Тирасполя, села Кременчуг и поселка Новотираспольского.
Перечень направлений финансирования очень широкий, охватывает все сферы благоустройства, инфраструктуры городского хозяйства.
«Акцент делается, конечно, на тех местах, где проживают наши горожане. Это и многоэтажные жилые дома, и дворы в них. Естественно, не нужно забывать и о частном секторе. Все это было предусмотрено в данном положении. В ближайшее время мы его опубликуем. И каждый житель сможет также понять, на что депутаты предлагают, в том числе с учетом мнений и предложений граждан, расходовать данный сбор на благоустройство», – прокомментировал председатель Тираспольского горсовета Вадим Дони.
В документе прописано, что целевой сбор расходуется на реализацию общественно значимых мероприятий по благоустройству территорий. Среди них – создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, благоустройство тротуаров, аллей, велосипедных дорожек и тропинок, парковок, озеленение города и ликвидация несанкционированных свалок.
Одновременно депутаты приняли программу мероприятий по благоустройству Тирасполя, источником финансирования которой и является целевой сбор на благоустройство.
«Поскольку мы приняли сегодня само Положение, где регламентируются основные направления расходования, мы посчитали нужным сразу принять и программу, в которой зафиксированы уже мероприятия и те виды работ, на которые пойдут данные средства. В целом на сегодняшний день по городу Тирасполю собрали порядка 5 миллионов рублей», – отметил Вадим Дони.
Программа предлагает основную часть денег направить на благоустройство детских игровых площадок. На эти цели планируется выделить 2,4 млн рублей. По предварительным расчетам, на них можно будет сделать новое резиновое покрытие на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Это более 40 площадок, которые находятся во дворах, в скверах и парках столицы.
Программа мероприятий по благоустройству столицы будет дополняться. Часть денежных средств, полученных от целевого сбора, тираспольские депутаты оставили в резерве. Решение по их расходованию будет приниматься в течение года в зависимости от потребностей горожан.