фото из интернета Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября.
История этой даты берет свое начало в 1970 году, когда был принят устав Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО/UNWTO). Спустя 10 лет был учрежден Всемирный день туризма, который с тех пор отмечается ежегодно во всем мире. В России его впервые отметили в 1983 году.
Кроме того, дата имеет и символическое значение: в конце сентября обычно подходит к концу туристический сезон в северном полушарии, и открывается в южном.
Основная же цель праздника — привлечь внимание международного сообщества к важности социальной и культурной роли туризма, а также напомнить о том, что он является неотъемлемой частью мировой экономики. В частности, в мире есть немало стран, ВВП которых находится в прямой зависимости от туризма. Помимо этого туристическая сфера обеспечивает рабочими местами миллионы человек.
Так, согласно статистике, в туристической отрасли занят каждый десятый работник в мире, а вклад этой сферы в мировой ВВП составляет 10,3%. Общий же мировой доход индустрии путешествий в 2022 году составил $1,1 трлн, пишет iz.ru
Интересные факты
Первое туристическое агентство основал в 1841 году англичанин Томас Кук. Будучи баптистом, он объявил войну пьяницам и проповедовал прихожанам здоровый образ жизни через туризм. Для имеющих пагубную привычку англичан он организовал короткую поездку по стране, чтобы предложить им новую, более полезную форму досуга.
Позже Кук также стал бороться и с курением, а его супруга Мэриан открыла собственную гостиницу, где постояльцам запрещалось употреблять алкоголь и курить, а для развлечения предлагали соки и журналы о здоровье.
Каждый, кто считает себя путешественником, волен сам выбирать, как отпраздновать этот день. Так или иначе, важно знать не только традиции мест, куда вы отправляетесь. Есть много странных законов, которые необходимо соблюдать туристам, пишет gidza.ru
Тайланд
Страна с повышающейся популярностью у туристов хранит в себе много тонкостей и законов, поэтому давайте посмотрим чего точно не стоит делать в Тайланде.
В своде законов запрещено привязывать к столбам слона, лошадь, буйвола и других животных, а также запрещено привязывать лодки, плоты и другие подобные предметы к телеграфным столбам. Нарушителю грозит штраф.
Нельзя размахивать иностранным флагом. Размещение иностранного флага разрешено только на посольствах и консульства. Нарушителю грозит 1 месяц тюрьмы и/или штраф.
Не оскорбляйте членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. Клевета, оскорбление или угроза глав иностранного государства, наказывается тюремным заключением на срок от 1 до 7 лет и/или к штрафу. Так что будьте аккуратны в выражениях.
Вам придется заплатить штраф за выброшенную жевательную резинку на тротуар, поэтому стоит быть чистоплотней.
В Таиланде правонарушением считается, когда наступают на национальные монеты и банкноты с изображением членов королевской семьи.
Сингапур
Сингапур — один из самых современных и быстрорастущих городов мира. Власти целенаправлено воспитывают местное население и повышают культуру горожан и туристов.
Пение в общественном месте наказуемо тюремным заключением сроком до 3 месяцев или штрафом. Также в Сингапуре за пиратскую версию нового альбома любимого исполнителя придется отдать 5 лет тюрьмы и немаленький штраф.
Нельзя кормить голубей. Если вас поймают, то такое действие будет стоить вам $500. А все дело в том, что власти Сингапура считают, что такая помощь птицам наносит вред их инстинктам, и, получая корм от человека, они не смогут добывать его самостоятельно.•Не подключайтесь к незащищенной сети wi-fi. Сингапурский законом о кибербезопасности и неправомерном использовании компьютеров расценивает такое действие как хакерство. Наказанием за это является штраф в размере $5 000 долларов или 3 года тюрьмы.
Все лифты в Сингапуре оснащены UDD (устройствами для обнаружения мочи), которые реагируют на запах, при включении такая сигнализация блокирует двери до прибытия полиции. А прибывшие полицейские выпишут штраф в $500. Поэтому стоит ходить только там где надо.
Готовьтесь к тюремному заключению или штрафу в $1 000 за разгуливание в обнаженном виде у себя дома, в Сингапуре это приравнивается к порнографии.
Тут запрещено демонстрировать гомосексуальные отношения, наказание за них в любом виде — 2 года тюрьмы.
США
Cтрана, насчитывающая 50 штатов, имеет в каждом из них свои законы, порой не совсем обычные :
В городе Лос-Анджелес запрещено облизывать лягушек. Закон был принят из-за того что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. Желающие отлавливали лягушек, поэтому властям пришлось внести столь необычный закон.
Во Флориде граждане старше 16 лет не имеют права закрывать лица масками, капюшонами или другими предметами, мешающими идентифицировать их личность. Были ли уточнения, связанные с эпидемией, доподлинно неизвестно.
Не стоит воровать в США раков. Если вы украдете чужих раков в Луизиане, готовьтесь к реальному сроку. Если сумма ущерба оказалась менее 500 USD, вы проведете под стражей до 6 месяцев, а если кража превысила 1500 USD, есть вероятность сесть в тюрьму на 10 лет. Без шуток.
На Аляске человеку запрещено оставаться в общественном помещении, в нетрезвом состоянии. Учитывчая температурный режим снаружи помещения на Аляске стоит задуматься перед тем, как заказать еще выпивки.
В Мичигане официально запрещено бросаться осьминогами.
В Калифорнии запрещено возить собак в лифте.
В Луизиане запрещено стрелять в кассиров из водяных пистолетов.
Австралия
Австралия – очень колоритная страна не только природными красотами и географическими качествами, но и характерными законами.
В Австралии вы не имеете права появляться на улице в розовых шортах по воскресеньям.
За хранение, покупку или продажу более 50 кило картофеля в Западной Австралии, можно получить штраф.
Вы заплатите $1000 штрафа, если попытаетесь смять банку пива между грудей.
В Южной Австралии с вас возьмут $10000 за срыв свадебной или похоронной церемонии.
Привязывать козла или собаку к транспортному средству или запрягать животных, чтобы использовать их в качестве тяги. За нарушение этого правила придется заплатить около $800 штрафа.
В соответствии с законом нельзя просто так взять и вызвать дождь в Австралии. Этим может заниматься только специалист, получивший особые разрешения, он может создавать дождевые облака и менять погодные условия. В противном случае человек будет считаться виновным в совершении преступления и оштрафован на $ 1000 либо лишен свободы сроком на 1 год.
Нельзя использовать чары и заклинания, заниматься гаданием и колдовством. Штраф за такую самодеятельность составит около $800. Шах и мат, тарологи. Италия
Италия – страна с богатым историческим наследием и яркой культурой. Но везде есть свои нюансы.
Запрещено кормление голубей на площади Святого Марка. Штраф — около $600.
В Эраклии нельзя строить замки из песка на венецианских пляжах, также запрещено собирать ракушки.
На Капри не разрешают носить деревянную обувь, так как она издает громкий звук.
В Эболи вам придется заплатить €500, если вас застукают за поцелуями в машине.
Подборка самых странных законов стран мира
Запрещено сажать или парковать летающие тарелки по всей территории Франции.
В Новой Зеландии кабанам под угрозой суда, запрещено раскапывать по ночам поля для гольфа.
В Китае незаконно помогать тонущему человеку, ведь это вмешательство в его судьбу. К слову, табу на прикосновение к королевской персоне было принято и в Сиаме, когда катастрофическим образом никто из присутствующих не смог помочь тонущей королеве. После трагического случая закон пересмотрели.
В Небраске (США), запрещено продавать дырку от бублика.
На Аляске нельзя будить медведей, чтобы их сфотографировать, выбрасывать живых лосей из самолета тоже запрещено.
США можно смело назвать лидером среди стран со странными ограничениями, нарушение которых может привести к заключению. Во время пребывания в Америке не следует: спать голым; дразнить собак; надкусывать чужой гамбургер; улыбаться, если отсутствует 1 или более передних зубов, пишет Билетик Аэро