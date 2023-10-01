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Молдова сократит число сотрудников посольства в Российской Федерации

Молдова сократит число сотрудников посольства в Российской Федерации
фото из открытых источников

Власти хотят сократить число сотрудников посольства Молдовы в России, соответствующий проект решения был разработан МИДЕИ и вынесен на общественное обсуждение.

Так, штат дипмиссии предлагается сократить с 18 до 13 человек, сообщает deschide.md

В связи с этим предлагается отказаться от должности советника и второго секретаря посольства. При этом власти отказываются от должностей советника-посланника, полномочного представителя в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, а также второго секретаря Торгово-экономической службы.

Пятая должность, от которой МИДЕИ отказывается, - это бухгалтер-кассир Финансово-административной службы.

Что касается должности советника-посланника, полномочного представителя в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, то в МИДЕИ заявляют, что это совершенно не актуально в контексте запуска процесса денонсации ряда соглашений в рамках этой организации.

Говоря о должности советника Посольства Республики Молдова в Российской Федерации, то она будет переведена в Посольство Республики Молдова в Республике Индия, учитывая недавнее завершение процесса открытия дипмиссии в Нью-Дели.

Касательно двух должностей второго секретаря, власти отмечают, что одна из них будет передана дипломатической миссии Республики Молдова при Европейском Союзе, что обусловлено необходимостью более активного и массового присутствия в Брюсселе молдавских специалистов в контексте запуска переговорного процесса по вступлению в ЕС.
  • Сегодня, 17:43
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