Представитель физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрий Шуляк завоевал золото на чемпионате Молдавии по тхэквондо, проходившем 3 и 4 ноября. Первенство собрало более 400 спортсменов.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, на турнире Дмитрий провёл три поединка, одержав победу в каждом из них. Благодаря этому спортсмен стал первым номером сборной Молдавии в весовой категории до 74 кг.
Сейчас боец активно тренируется, готовясь к международным сборам в Мадриде. Это шанс попасть на квалификационный турнир в Германии, который пройдёт в феврале 2024 года. Очередная победа может стать пропуском на Олимпийские игры во Франции. Пожелаем нашему спортсмену удачи!