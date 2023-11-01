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Приднестровский спортсмен завоевал золото чемпионата Молдовы по тхэквондо

Приднестровский спортсмен завоевал золото чемпионата Молдовы по тхэквондо
фото: пресс-центр МВД ПМР

Представитель физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрий Шуляк завоевал золото на чемпионате Молдавии по тхэквондо, проходившем 3 и 4 ноября. Первенство собрало более 400 спортсменов.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, на турнире Дмитрий провёл три поединка, одержав победу в каждом из них. Благодаря этому спортсмен стал первым номером сборной Молдавии в весовой категории до 74 кг.

Сейчас боец активно тренируется, готовясь к международным сборам в Мадриде. Это шанс попасть на квалификационный турнир в Германии, который пройдёт в феврале 2024 года. Очередная победа может стать пропуском на Олимпийские игры во Франции. Пожелаем нашему спортсмену удачи!
  • Сегодня, 18:12
  • DTV
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