На заседании высшего органа исполнительной власти были откорректированы предельные уровни тарифов на коммунальные услуги в 2024 году. Изменения коснулись услуг по отоплению и подогреву воды, предоставляемых МУП «Бендерытеплоэнерго», сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«Основанием для корректировки является обращение субъекта естественных монополий МУП «Бендерытеплоэнерго» о необходимости включения в структуру затрат при оказании регулируемой деятельности расходов на выплаты социального характера, которые не были включены первоначально при формировании регулируемого тарифа на расчетный период регулирования с 1 января по 31 декабря 2024 года. Поскольку эту информацию мы сейчас получили, соответственно, подготовлен откорректированный тариф», — пояснил первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
В результате корректировок экономически обоснованные тарифы на 2024 год будут увеличены в пределах 11 рублей для потребителей. Важно отметить, что для населения тарифы останутся прежними. Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения берет на себя государство.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг подчеркнул необходимость улучшения работы котельных, что позволит сократить потери тепла и снизить тарифы.