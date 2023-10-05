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Заседание Правительства: изменен экономически обоснованный тариф на отопление и подогрев воды

Заседание Правительства: изменен экономически обоснованный тариф на отопление и подогрев воды
фото: government.gospmr.org

На заседании высшего органа исполнительной власти были откорректированы предельные уровни тарифов на коммунальные услуги в 2024 году. Изменения коснулись услуг по отоплению и подогреву воды, предоставляемых МУП «Бендерытеплоэнерго», сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

«Основанием для корректировки является обращение субъекта естественных монополий МУП «Бендерытеплоэнерго» о необходимости включения в структуру затрат при оказании регулируемой деятельности расходов на выплаты социального характера, которые не были включены первоначально при формировании регулируемого тарифа на расчетный период регулирования с 1 января по 31 декабря 2024 года. Поскольку эту информацию мы сейчас получили, соответственно, подготовлен откорректированный тариф», — пояснил первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.

В результате корректировок экономически обоснованные тарифы на 2024 год будут увеличены в пределах 11 рублей для потребителей. Важно отметить, что для населения тарифы останутся прежними. Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения берет на себя государство.

В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг подчеркнул необходимость улучшения работы котельных, что позволит сократить потери тепла и снизить тарифы.
  • Сегодня, 10:55
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