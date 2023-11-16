фото: Sputnik / Мирослав Ротарь, миротворцы на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
На территории Молдовы, рядом с границей с Приднестровьем, появились окопы, заявил 16 ноября журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков, передаёт РИА Новости
"Представлены штабом совместных миротворческих сил соответствующие фотоснимки работ, которые ведутся на молдавской территории, где вырыты по отношению к Приднестровье целые окопы… Мы видим, что это свежие окопы. Работы выполнены соответствующей инженерной техникой. Все эти окопы находятся в районе населенных пунктов в Молдавии Слобозия-Душка и Криуляны. Там же находится бетонный блок", - сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР отметил, что появление данных сооружений вызывает большую озабоченность. По его словам, представители приднестровской стороны намерены обсуждать эту тему на следующих заседаниях Объединённой контрольной комиссии.
"В продолжение этих окопов устанавливаются блоки на дорогах, граничащих с Приднестровьем. К чему это ведет? Это ведет исключительно к осложнению ситуации в зоне безопасности", – отметил Беляков.
Молдова считает дорожные работы в Приднестровье проявлением «сепаратизма»
Рабочим и руководителям предприятия, которое ведет работы по установке двухсотметрового отбойника на улицах Мацнева и Ленинградской в Бендерах, полицейские РМ угрожают уголовным преследованием за «сепаратизм». Об этом сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков заявил сегодня во время заседания Объединенной контрольной комиссии, сообщает novostipmr.com
Напомним, в конце октября делегация Молдовы выразила обеспокоенность тем, что на этом участке границы между Молдовой и Приднестровьем будет установлено заграждение, которое воспрепятствует свободному перемещению граждан. На следующем заседании делегация Приднестровья распространила официальную информацию государственной администрации города Бендеры о том, что на улицах Мацнева и Ленинградской в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет установлен отбойник длиной 225 метров и высотой 0,75 метра, при этом в этом отбойнике предусмотрены проходы для пешеходов.
Однако Молдова стала оказывать давление на предприятие-подрядчика с целью прекращения работ.
«Сегодня делегация Приднестровья выступила с соответствующим заявлением, что мы категорически против таких отношений в Зоне безопасности, поскольку это реально может осложнить ситуацию, создать какие-то конфликтные зоны, которые нам совершенно не нужны», - сообщил Олег Беляков.
В заявлении приднестровской делегации в ОКК подчеркивается, что подобная практика со стороны Молдовы уже не раз демонстрировала свою порочность и лишь приводила к обострению ситуации в Зоне безопасности.
«Мне предоставлены штабом Совместных миротворческих сил фотографии работ, которые ведутся на молдавской территории, где вырыты по отношению к Приднестровью целые окопы, - отметил Олег Беляков. - И никто в этой части не задает вопросы, почему молдавская сторона копает на границе с Приднестровьем окопы. А рабочие, которые работают на улице Мацнева - Ленинградская, представляют реальную угрозу? В продолжении этих окопов устанавливаются блоки на дорогах с Приднестровьем. К чему это ведет? Это ведет исключительно к осложнению ситуации в Зоне безопасности. Это вызывает озабоченность».
Сопредседатель ОКК от Приднестровья отметил, что работы, которые выполнены на территории Молдовы, представляют намного большую потенциальную опасность, чем установка отбойника на улице Мацнева.
Кроме того, отметим, что принятый молдавскими властями закон о «сепаратизме» не раз подвергался критике за размытые формулировки, которые позволяют привлечь к ответственности практически каждого жителя Приднестровья. Как отмечается в докладе Еврокомиссии, принятые Молдовой поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие уголовную ответственность за «сепаратизм», могут негативно повлиять на свободу ассоциаций и выражения мнений, а также на права национальных меньшинств. По мнению российского сенатора Георгия Карасина, этот закон способен обострить реальное положение дел в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем и подрывает непростой переговорный процесс.