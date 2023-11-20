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Месси и Роналду проведут матч против друг друга

Месси и Роналду проведут матч против друг друга
фото: Global Look Press

«Интер Майами», за который играет аргентинец Лионель Месси встретится в рамках товарищеского турнира в Эр-Рияде с саудовским «Аль-Насром» Криштиану Роналду. Об этом сообщается в пресс-релизе клуба из США, информирует gazeta.ru

Также в турнире сыграет «Аль-Хиляль». Организаторы турнира назвали предстоящее противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси «The Last Dance» (Последний танец).

Точное название турнира пока неизвестно.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

В октябре Роналду заявил, что планирует завершить игровую карьеру после выступления за сборную на ЧМ-2026. К тому моменту ему исполнится 41 год.

В квалификации чемпионата Европы сборная Португалии выиграла все 10 матчей группового этапа. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе F. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016.

Ранее Роналду потерял лидерство в списке бомбардиров отбора Евро-2024. Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку обошел португальца Криштиану Роналду в списке бомбардиров отбора Евро-2024.

В матче против Азербайджана, который состоялся 19 ноября, Лукаку оформил покер, а его команда победила со счетом 5:0.
  • Сегодня, 20:39
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