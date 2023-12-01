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"Шериф" проиграл матч с пражской "Славией"

"Шериф" проиграл матч с пражской "Славией"
фото из открытых источников

30 ноября в Тирасполе состоялся матч группового этапа Лиги Европы, в котором "Шериф" принимал у себя пражскую "Славию".

Подопечные Романа Пилипчука проиграли со счетом 2:3, передаёт moldfootball.com

Таким образом, "Шериф" не сможет избежать последнего места в группе и потерял шансы пробиться в евровесну.

Следующий матч в еврокубках этого года команда, которую тренирует Роман Пилипчук, проведет 14 декабря в Италии против «Ромы», отмечает Noi.md.

Как сообщает Федерация футбола Молдовы, другой матч группы G «Серветт» - «Рома» завершился вничью со счетом 1:1.

В рейтинге лидирует «Славия» с 12 очками. «Рома» набрала 10 очков, «Серветт» - 5, «Шериф» остался с одним очком.
  • Сегодня, 10:07
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